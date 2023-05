Stiri pe aceeasi tema

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko nu a aparut in public de Ziua Drapelului, Emblemei și Imnului de Stat, relateaza mai multe publicații și bloguri belaruse și internaționale, citate de BBC.

- Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a lipsit de la o mare sarbatoare de stat, alimentand și mai mult speculațiile privind starea de sanatate. O sursa neoficiala a dezvaluit pentru un caal Telegram ca liderul belarus ar fi vizitat, sambata seara, un centru medical.

- Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, a lipsit de la ceremonia de sarbatorire a Zilei Drapelului National, Stemei și a Imnului de stat din Belraus, evenimente care au fost transmise in direct de postul de televiziune belarus SB TV, potrivit Rador.Site-ul președintelui belarus a publicat mesajul…

- Starea de sanatate a lui Lukașenko ramane neclara. Lukașenko nu a fost vazut in public și nici biroul sau nu și-a actualizat programul saptamanal cu niciun eveniment de la vizita sa la Moscova din 9 mai.

- Seful instalat de Rusia in Donetk, regiune ucraineana controlata partial de Moscova, s-a intalnit cu presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, marti, la Minsk, declarand ca s-a discutat despre modalitati de stimulare a comertului, informeaza miercuri Reuters.

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko s-a declarat vineri dispus sa aprobe stationarea unor arme nucleare strategice rusesti pe teritoriul țarii, in plus fata de armele nucleare tactice pe care a convenit deja cu Vladimir Putin ca Rusia sa le desfasoare in Belarus.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a propus vineri un armistitiu in Ucraina si negocieri fara conditii prealabile intre Moscova si Kiev, informeaza AFP."Trebuie sa se opreasca acum, inainte de inceperea escaladarii. Imi asum riscul de a sugera o incetare a ostilitatilor", a spus intr-un discurs…

- Polonia si-a intarit frontiera cu Rusia si Belarus, intr-un moment cand lumea marcheaza implinirea unui an de la invazia rusa din Ucraina, relateaza joi dpa.Acest lucru "face parte din strategia noastra de aparare si descurajare", a transmis pe Twitter ministrul polonez al apararii Mariusz Balaszczak.Acesta…