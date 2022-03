Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Sancțiunile economice impotriva Rusiei inca nu sunt suficiente pentru a opri invazia Ucrainei. Daca aceasta problema nu se rezolva acum, Occidentul va trebui sa salveze alte țari de Rusia, a spus președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, intr-un interviu pentru ziarul german Die Zeit. Fii…

- Farmaciile rusesti ar fi ramas deja fara insulina si alte produse pentru tratarea diabetului fabricate in strainatate, a relatat miercuri cotidianul rus Kommersant, descriind o penurie de materii prime pentru fabricarea medicamentelor, informeaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Ambasada Rusiei la Washington susține ca o interdicție a importului resurselor energetice rusești ar afecta negativ interesele companiilor și consumatorilor din Statele Unite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri noi sancțiuni impotriva Rusiei și a Belarusului, ca urmare a acțiunilor armate intreprise de cele doua țari pe teritoriul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta lista sacțiunilor adoptate, la care se adauga și unele masuri care se…

- Jake Chervinsky, de la Asociația Blockchain, considera ca politicienii nu ar trebui sa fie ingrijorați ca Rusia ar putea folosi criptomonede pentru a evita sancțiunile economice, deoarece nu este fezabil la scara necesara, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Actiunile bancilor europene cu expunere la Rusia au fost lovite puternic, luni, de sanctiunile occidentale impuse acesteia in urma invadarii ucrainei, Raiffeisen Bank, UniCredit si Societe Generale inregistrand scaderi cuprinse intre 9,5% si 14%, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,…