Presedintele Bancii Mondiale se asteapta ca virusul sa afecteze cresterea economica globala in primul semestru

Stiri pe aceeasi tema

- Previziunile economice din iarna anului 2020, publicate joi, 13 februarie, estimeaza ca economia europeana va continua sa urmeze o traiectorie de creștere constanta și moderata. Zona euro s-a bucurat pâna acum de cea mai lunga perioada de creștere neîntrerupta de la introducerea monedei…

- Prognozele referitoare la cresterea economiei mondiale vor fi revizuite, in jos, din cauza epidemiei de coronavirus, a avertizat marti presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, care a atras atentia in special asupra impactului epidemiei asupra lanturilor de aprovizionare, transmite AFP.…

- Creșterea economica din zona euro a incetinit la un ritm trimestrial de 0,1% in ultimele trei luni din 2019, mai mult fața de ceea ce așteptau economiștii, in timp ce inflația in zona euro a accelerat ușor in luna ianuarie grație unei creșteri a prețurilor la alimente, alcool, tutun și energie, potrivit…

- Un raport al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza arata ca județul Neamț a avut cea mai mare creștere procentuala a produsului intern brut in 2019 dintre toate județele țarii. Documentul intitulat „Proiecția principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial pana in 2023” arata cu…

- Primul ciclon tropical care urmeaza sa loveasca anul acesta Australia a inceput sa se formeze in vestul acestei țari, iar meteorologii se așteapta ca ploi și vanturi puternice sa afecteze regiunea Kimberley, a anunțat Biroul australian de Meteorologie, citat de The Guardian, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Intalnim in tara noastra perceptii diferite in privinta capitalismului, apreciaza Mihai Tecau, presedinte al Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group, care, din punctul sau de vedere, presupune o piata libera, aflata intr-o permanenta concurenta,...

- Agentia Standard & Poor’s a revizuit in jos perspectiva privind economia Romaniei din cauza deficitelor bugetare in crestere si a incetinirii economice, potrivit unui comunicat remis miercuri. Ratingul creditului suveran in moneda straina si pe termen scurt a ramas la „BBB- / A-3”.

- Tarile din Europa Centrala care nu respecta statul de drept risca sa afecteze inovatia si cresterea economica, pentru ca vor ramane in urma in cursa pentru atragerea de investitori straini, a declarat joi economistul sef al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Beata Javorcik,…