- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a recunoscut joi ca inflatia in zona euro este la un nivel peste asteptari iar riscurile la adresa perspectivei inflatiei sunt orientate in sus, dar a continuat sa prognozeze ca inflatia se va reduce pe parcusul acestui an, transmite Reuters.…

- Inflatia se va mentine ridicata la nivel mondial in acest an, potrivit unui sondaj efectuat de Reuters in randul economistilor, care si-au redus perspectivele referitoare la cresterea economica globala, din cauza ingrijorarilor legate de incetinirea cererii si a riscului ca ratele dobanzilor sa fie…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze un avans de 4,4% in 2022, fata de o expansiune de 4,9% previzionata in octombrie, din cauza perspectivelor mai slabe din SUA si China, si a inflatiei persistente, conform raportulului World Economic Outlook privind proiectiile economice globale, publicat…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in decembrie, americanii confruntandu-se cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din 1982, in urma majorarii costurilor cu alimentele, energia si locuintele, sporind asteptarile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va incepe din martie majorarea dobanzilor,…

- Inflatia in zona euro ar putea ramane la un nivel ridicat mai mult decat se estima, a avertizat marti Peter Kazimir, membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, alaturandu-se oficialilor care si-au exprimat ingrijorarea privind efectele presiunilor preturilor, transmite Reuters, citat…

- Marea Britanie ar putea sa se confrunte cu probleme in aprovizionarea cu bauturi alcoolice in perioada sarbatorilor de CraciunMarea Britanie ar putea sa se confrunte cu probleme in aprovizionarea cu bauturi alcoolice in perioada sarbatorilor de Craciun, daca Guvernul nu isi intensifica eforturile pentru…

- Perturbarile persistente in lanturile de aprovizionare si cresterea costurilor energiei incetinesc avansul economiei zonei euro si vor mentine inflatia la un nivel ridicat o perioada mai indelungata decat s-a crezut, a avertizat luni presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite…

