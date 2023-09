Stiri pe aceeasi tema

- Conflicul dintre Armenia și Azerbaidjan s-au resimțit in marja Adunarii Generale a Națiunilor Unite, Franța a solicitat o reuniune "de urgenta" a Consiliului de Securitate pentru a lua act de ofensiva "ilegala" si "nejustificata" lansata de Azerbaidjan in Nagorno-Karabah

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Manifestanti adunati marti in fata sediului guvernului armean au cerut demisia premierului Nikol Pasinian, dupa ce armata azera a lansat o operatiune militara in Nagorno-Karabah, enclava azera cu populatie majoritar armeana pe care Armenia si Azerbaidjanul si-au disputat-o in doua razboaie.

- Comunitatea internationala a facut front comun in fața violențelor din regiunea Nagorno-Karabah și a cerut autoritaților de la Baku și Erevan sa inceteze ostilitațile și sa se așeze la masa tratativelor. Azerbaidjan a lansat marti o operatiune militara pe care o numește „antiterorista”, transmit Reuters,…

- Prim-ministrul Armeniei a declarat ca politica țarii sale de a se baza exclusiv pe Rusia pentru a-i garanta securitatea a fost o greșeala strategica, deoarece Moscova nu a fost capabila sa ofere rezultate și este pe cale de a-și reduce rolul in regiune, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat ziarului…

- Farul Constanța a invins-o pe Urartu cu 3-2, in Armenia, și s-a calificat in turul 3 al preliminariilor Conference League. Astfel, Farul se califica in turul urmator preliminar al Conference League, dupa ce in turul de la Ovidiu s-a impus cu același scor, 3-2. Armenii i-au pus probleme serioase trupe…

- Un responsabil din enclava Nagorno-Karabah a cerut joi Rusiei sa autorizeze circulatia pe singura ruta care leaga aceasta regiune separatista a Azerbaidjanului cu populatie majoritar armeana de Armenia, relateaza AFP, citat de Agerpres."Facem apel la Federatia Rusa (...) sa garanteze libera circulatie…

- Ma bucur ca domnul Valentin Tamaslacaru, directorul Direcției Silvice Neamț, a ales sa vina in echipa liberala! Acesta a fost votat in unanimitate membru al Biroului Politic Județean si este un om valoros pentru PNL Neamt și intreaga comunitate nemțeana. Domnul Valentin Tamaslacaru este originar din…