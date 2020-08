Preşedintele autorităţii pentru turism din Irlanda a demisionat după ce a mers în vacanţă în Italia, contrar recomandărilor guvernului Cawley, care a mai fost director financiar si director general adjunct al Ryanair, s-a confruntat cu apelurile din partea partidelor de opozitie din Irlanda pentru a demisiona, dupa ce a confirmat publicatiei irlandeze Independent ca se afla in vacanta in Italia. Cawley este primul oficial de rang inalt din Irlanda care a demisionat pentru ca nu a respectat recomandarile guvernului referitoare la noul coronavirus. Directorul medical din Scotia a demisionat in aprilie pentru ca a ignorat propria sa recomandare de a sta acasa in timpul masurilor de distantare sociala. Italia este una din cele 10… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

