- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, afirma ca este important sa fie controlate frontierele externe si sa se stie cine intra in tara, dar considera ca Romania si Bulgaria sunt pregatite sa adere la Schengen. ”Sunt ingrijorat de reputatia Austriei in fata partenerilor nostri europeni”,…

- In cadrul unei intalniri cu ambasadorul UE Martin Selmayr, Van der Bellen a subliniat ca atat Romania, cat si Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la Schengen.„Bineinteles ca trebuie sa stim cine intra in UE si in Austria, cine cere azil. Si bineinteles ca UE trebuie sa isi controleze frontierele…

- In perioada premergatoare summitului UE, președintele federal Alexander Van der Bellen se distanțeaza de cancelarul Karl Nehammer in ceea ce privește veto-ul Schengen și motorul cu combustie, potrivit Kleine Zeitung.In cadrul unei intalniri cu ambasadorul UE Martin Selmayr, Van der Bellen a subliniat…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, il critica pe cancelarul austriac Karl Nehammer pentru decizia de bloca aderarea Romaniei și a Bulgariei la spațiul Schengen. Acesta spune ca atitudinea guvernului de la Viena afecteaza „reputația Austriei”.

- Klaus Iohannis a vorbit la telefon cu Alexander Van der Bellen, presedintele Austriei. Subiectul abordat de cei doi a fost votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen. ”Președintele Klaus Iohannis a transmis omologului austriac ca votul negativ exprimat de Austria in cadrul reuniunii Consiliului…

- Amorul neașteptat dintre cancelarul austriac și președintele bulgar, incununat cu invitația la Concertul de la Viena de Anul Nou și alte onoruri, plus anunțul vizitei oficiale la Sofia pe 23 ianuarie, ridica o intrebare tulburatoare: ar putea deveni realitate ideea decuplarii Bulgariei de Romania pentru…