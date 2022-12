Stiri pe aceeasi tema

- Dupa reacțiile dure ale reprezentanților oficiali din Romania, președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a transmis un punct de vedere oficial in care critica decizia guvernului de la Viena de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Liderul de stat a declarat ca „regreta profund”…

