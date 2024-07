Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidentiale, critica dur acordul semnat intre Romania si Ucraina la summitul NATO, afirmand ca prin acest acord tara noastra se implica in mod direct in razboi. El arata ca presedintele Klaus Werner Iohannis si guvernul sau au semnat un tratat militar…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu și vicepremierul PNL Catalin Predoiu vor discuta astazi, 2 iulie, la Palatul Victoria, cu reprezentanții REPER (ora 9.00) și Forța Dreptei (ora 10.00), urmand ca apoi sa aiba loc o ședința a coaliției PSD-PNL pentru a se decide data alegerilor prezidențiale și parlamentare.Ramona…

- „Deputații europeni din AUR au semnat, desigur, Declarația de la Praga, care stabilește valorile grupului. In plus, ca o condiție de baza pentru aderarea la Grupul ECR, liderul partidului AUR, George Simion, a semnat o declarație scrisa in care afirma ca AUR respecta și sprijina integritatea teritoriala…

- Liderul AUR, George Simion, condamna decizia CSAT de a trimite un sistem de rachete Patriot in Ucraina. Acesta solicita ca decizia sa fie luata dupa alegerea noului președinte al Romaniei. „Condamn in termenii cei mai duri decizia de astazi a presedintelui Klaus Iohannis si a CSAT, de a renunta la…

- Liderul AUR George Simion a scris un manifest sambata, inainte de lansarea candidaturii sale la prezidentiale, in care afirma ca Romania „trebuie sa ramana in stare de neutralitate”, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina.

- Inainte de a-si sustine discursul, George Simion a fost validat de cei prezenti la congresul AUR, prin ridicare de mana, drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale.Acesta si-a facut intrarea pe scena evenimentului de la Arenele Romane in acordurile melodiei "Fie sa renasca" a trupei Phoenix."Am…

- UDMR Satu Mare considera ca discursul presedintelui AUR, George Simion, de la evenimentul de duminica de lansare a candidatilor din judet ai formatiunii sale instiga la ura interetnica, informeaza Uniunea, marti, printr-un comunicat de presa. „Aflat duminica la un eveniment de prezentare a candidatilor…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat, marti, ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Senatul american a confirmat votul din Camera pentru un ajutor mult asteptat pentru Ucraina. Liderul de la Casa Alba a anunțat ca va promulga…