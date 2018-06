Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a primit titlul de presedinte de onoare al PMP, la congresul extraordinar, inainte de a fi ales un alt lider in fruntea formatiunii, scrie Agerpres . Presedintele executiv Eugen Tomac l-a rugat pe Basescu, la congres, sa accepte din partea echipei PMP, „din partea inimilor tuturor”,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat ca va ramane un partener al Partidului Miscarea Populara si senator al partidului, dar, la 67 de ani, varsta pe care o implineste in acest an, a venit timpul sa predea stafeta unei noi echipe de conducere a formatiunii. „In orice caz, sa stiti ca in Romania…

- În cadrul întâlnirilor au avut loc o serie de dezbateri despre problemele pe care globalizarea le ridica pentru parteneri economici ca: SUA, Uniunea Europeana și România. Subiectele abordate au vizat Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) și Acordul de liber schimb între…

- In 2002, Horia Ciorcila a fost ales presedinte al Consiliului de Administratie (CA) al Bancii Transilvania. La vremea respectiva, banca din Cluj avea o cota de piata de 1,8% si o capitalizare bursiera de 55 mil. euro. In aprilie 2018, Ciorcila a fost reales pentru a cincea oara presedinte al CA, pentru…

- Conducerea clubului CSM Poli Iasi e in priza in aceasta perioada, fiind in fata celei mai importante afaceri din ultimii ani. Kamer Qaka este cel mai pretios fotbalist din Copou, iar albanezul va fi nevoit sa gestioneze, luni seara, o situatie delicata. Mijlocasul va evolua impotriva…

- Noi termene in litigiile dintre FCSB și CFR Cluj privind depunctarea. Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a stabilit noi termene, ambele pentru 9 mai, in litigiile dintre CFR Cluj si FCSB, grupari aflate in lupta pentru titlu care isi solicita reciproc depunctarea, informeaza…

- Conducerea echipei CFR Cluj a transmis, luni, un comunicat de presa prin care se dezice de declarațiile facute de jucatorul Culio, în urma remizei cu Astra Giurgiu.Suparat din cauza rezultatului obținut (1-1), fotbalistul a contestat formatul campionatului din Romnia, însa…

- Președintele PMP Cluj, senatorul Cristian Lungu (foto), spune ca informația potrivit careia mai mulți membrii importanți ai PMP din județ, alaturi de circa alți 150 de membri de partid, ar fi plecat la PNL este un fake-news veritabil. ”Cum sa plece dintr-un partid al carui membru nu este?!”, intreaba…