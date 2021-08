Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut duminica de un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters.Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic pentru moment despre miscarile lui Ashraf Ghani din motive de securitate".Un reprezentant al talibanilor, care au intrat…

- Deținuții din cea mai mare închisoare din Afganistan erau eliberați duminica de insurgentii talibani, care sunt pe punctul de a prelua puterea în aceasta țara. Imagini postate online de o agenție de presa pro-talibana arata cum numeroși deținuți sunt eliberați din închisoarea…

- Cu numai cateva zile in urma, o estimare a armatei americane arata ca va mai trece o luna pana cand capitala Afganistanului va simți presiunea insurgenților fundamentaliști. Spre surprinderea tuturor, la...

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, le-a cerut duminica fortelor de securitate sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinând ordinea publica în Kabul, în timp ce talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, transmite AFP. …

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Talibanii au declarat pentru BBC ca soldatii straini ramasi in Afganistan dupa luna septembrie vor fi considerati forte cotropitoare. Misiunea NATO, care a durat 20 de ani, este aproape de final. Dar exista informatii potrivit carora aproximativ 1.000 de militari vor ramane in tara pentru a proteja…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…