Preşedintele ASF: Se pare că Executivul agreează nişte facilităţi pentru pensiile ocupaţionale Presedintele ASF, Nicu Marcu, a declarat marti seara ca trebuie creat cadrul necesar pentru ca pensiile ocupationale sa fie implementate la nivel national si ca Executivul se pare ca are in vedere, anul viitor, niste facilitati fiscale in acest sens.



"O noutate legata de pensiile private sunt pensiile ocupationale. Trebuie sa cream cadrul necesar astfel incat ele sa fie implementate la nivel national. Se pare ca Guvernul agreeaza in anul urmator niste facilitati fiscale astfel incat sa poata sa dea angajatorului posibilitatea sa agreeze la nivelul companiei respective pensiile ocupationale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ASF, Nicu Marcu, a declarat marti seara ca trebuie creat cadrul necesar pentru ca pensiile ocupationale sa fie implementate la nivel national si ca Executivul se pare ca are in vedere, anul viitor, niste facilitati fiscale in acest sens, anunța AGERPRES."O noutate legata de pensiile…

- La miezul noptii de duminica spre luni a intrat in vigoare o noua stare de urgenta la nivel national in Cehia, informeaza dpa.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara discutie aceste masuri sunt necesare'Guvernul premierului…

- Companiile afectate de pandemia de coronavirus și care au acumulat datorii la buget vor putea cere eșalonarea la plata a sumelor pentru o perioada de un an, pe baza unui calendar propriu și fara garanții,...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Guvernul are obligatia sa dubleze alocatiile si sa respecte majorarea pensiilor cu 40%, mentionand ca Executivul "incearca sa puna toate piedicile" pentru ca aceste masuri "sa devina efective". "Atunci cand dezbaterea politica trebuie transata…

- Dupa ce Nicușor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea ca s-a certat cu toate cele 3 guverne ale PSD pentru ca nu o ajuta, premierul Ludovic Orban a confirma și el ca multe dintre problemele Bucureștiului nu pot fi rezolvat de primar, decat daca este sprijinit de guvern. Presedintele PNL a declarat marti…

- PSD a eliminat in Parlament, printr-un amendament la proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara in 2020, formularea care indica o crestere a pensiilor cu 14%, cum a propus Executivul. Astfel majorarea va fi de 40%, cum arata Legea pensiilor. Un alt amendament al…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca Executivul va majora pensiile cu 14%, prin intermediul unei ordonanțe de urgența privind rectificarea bugetara, care se va afla in dezbatere in ședința de guvern.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri, la Craiova, ca Guvernul va adopta o decizie de crestere a pensiilor cu 14%. Orban a declarat ca majorarea pensiilor a fost "o decizie grea", insa a subliniat ca Executivul isi asuma o astfel de masura si ofera garantii privind plata acestor drepturi. "Criza…