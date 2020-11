„Felicit Bursa de Valori București pentru cei 25 de ani de viața postdecembrista. Acest moment aniversar capata și mai multa semnificație avand in vedere ca, tot in acest an, piața de capital romaneasca a primit statutul de piața emergenta. Este o binemeritata recunoaștere a potențialului bursei, care creeaza noi oportunitați pentru dezvoltare, avand in vedere perspectivele atragerii de noi capitaluri”, a fost mesajul președintelui Autoritații de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu. Acesta a reiterat ca Bursa de Valori București trebuie sa iși asume un rol regional mai pronunțat, sa devina…