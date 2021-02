Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor din Romania a avut o pondere de 2,3% din PIB, in 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2019, a anuntat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).…

- Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al ASF, confirma faptul ca noua conducere a Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a identificat erori majore in documente oficiale prezentate de angajații mai multor Direcții membrilor Consiliului. Erori "ciudate"ar fi fost identificate atat in documente…

- "Atunci când platești o polița RCA te aștepți sa ți se întoarca serviciul când ești în impas și ți se lovește mașina. Ei, de multe ori, oamenii au simțit ca au fost grevați de acest drept și spun acest lucru prin prisma petițiilor primite", a declarat miercuri Nicu…

- 70% din salariații Autoritații de Supraveghere Financiara (379) sunt cotizanți voluntari la Pilonul III de pensii private facultative, potrivit oficialilor instituției. Autoritatea de Supraveghere Financiara este instituția care supravegheaza piețele financiare non-bancare – asigurari, piața de capital,…

- Comisia Europeana a adoptat recent "Digital Finance Package", care include strategiile Comisiei pentru Digital Finance si Retail Payments, precum si propuneri legislative privind cripto-activele si rezilienta digitala, potrivit presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu.…

- Educația financiara este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autoritații de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta invita la responsabilizarea sociala și individuala in materie de risc și beneficii, a declarat Nicu Marcu, președintele ASF, intr-un mesaj prilejuit de deschiderea Conferinței…

- Bursa de Valori Bucuresti trebuie sa isi asume un rol regional mai pronuntat, sa devina un hub regional strategic pentru celelalte piete financiare din spatiul sud-est european, sustine presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, potrivit AGERPRES. "Felicit Bursa…

