Autoritatea de Supraveghere Financiara se afla intr-un amplu proces de reorganizare, a declarat, miercuri, presedintele institutiei, Nicu Marcu, precizand ca a fost format un grup de lucru care va face o analiza atat in privinta resursei umane, cat si a resursei materiale si investitionale. "Eu vreau ca aceasta Autoritate sa fie transparenta si sa fie deschisa total atat catre consumatori cat si catre investitori. Trebuie sa se astepte toti colegii nostri ca eu nu mai doresc birocratie in aceasta institutie. Nu sunt promotorul concedierii oamenilor. Fiecare om are sansa lui si are sansa lui sa…