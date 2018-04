Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma s-a calificat surprinzator in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-0, pe Stadio Olimpico, in mansa secunda a sferturilor de...

- Tehnicianul echipei FC Barcelona, Ernersto Valverde, a declarat ca prezenta lui Lionel Messi este “un lux”, avand in vedere contributia argentinianului la jocul catalanilor.“Am jucat bine, insa cei de la Chelsea au fost un pericol tot timpul. Au jucatori extraordinari pi stiam ca va fi greu.…

- Formatia FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 1-1.

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a...

- Formatia FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a învins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, în mansa secunda a optimilor competitiei.

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la...

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia franceza ASPTT Mulhouse VB, cu scorul de 3-2, in cea de-a patra partida din grupa A a Ligii Campionilor. Scorul pe seturi a fost 15-25, 25-21, 20-25, 28-26, 15-13, dupa 137 minute de joc.Victoria…