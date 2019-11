Presedintele Aliantei Romane de Preventie a Suicidului (ARPS), Doina Cozman, atrage atentia ca in tara noastra nu exista nicio strategie sau vreun program national de prevenire a sinuciderii.



"In multe tari din Europa si din lume, aici ma gandesc mai ales la Australia, exista programe de preventie a sinuciderii foarte bine puse la punct. In Europa, un program foarte frumos este in Finlanda. Pe de alta parte, trebuie sa spun un lucru si anume ca in Romania nu avem nici macar o strategie nationala de prevenire a sinuciderii, ca sa nu mai vorbesc ca nu avem lege. In Legea sanatatii mintale…