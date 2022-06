Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele argentinian a pledat luni pentru proiectul sau privind introducerea unei taxe pentru „beneficii neasteptate” trase de pe urma razboiului din Ucraina, data fiind cresterea accentuata a preturilor in unele sectoare, printre care cel agroalimentar, crestere vazuta ca o „imoralitate” in contextul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat miercuri sprijinul pentru petitia prin care se solicita introducerea obligativitatii vizei pentru cetatenii rusi care intentioneaza sa intre in Ucraina, transmit Reuters si DPA.

- „Avem nevoie de un nou Chaplin care sa demonstreze ca cinemaul nu este mut” in fata razboiului din Ucraina, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intervenind de la Kiev intr-un mesaj video la deschiderea, marti seara, a celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson.

- UPDATE 2 Ucraina susține ca Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de militari de la inceputul razboiului pe 24 februarie. Ucraina a actualizat vineri informațiile privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului. Partea ucraineana susține ca 20.000 de ruși au fost uciși in perioada 24 februarie-15…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dispus azi ca in fiecare zi sa fie pastrat un minut de reculegere in intreaga tara in memoria soldatilor si civililor care si-au pierdut viata in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza DPA. "In fiecare dimineata, la 09:00, ne vom aminti de ucrainenii care…