Ciolosita, tratata cu supozitoare mindfulness

Portavocea intereselor bruxelleze are probleme in casa. Ca Luna e in ultimul patrar sau runele nu sunt aliniate cum trebuie, nu stim, dar ceva se intampla la Ciolosi, prea trag ei la carute diferite. De ceva vreme, Dacian vede revolte si nevoia unor schimbari majore in Romania, mai ca-ti vine sa-l banuiesti de… [citeste mai departe]