Procurorii argentinieni l-au inculpat pe presedintele Alberto Fernandez pentru ca a incalcat carantina obligatorie anul trecut, cand a gazduit o petrecere impreuna cu partenera sa, relateaza media locale joi, potrivit Reuters. Dailies Clarin si La Nacion au difuzat informatia, citandu-i pe procurori, care insa nu au confirmat-o independent pentru Reuters. Cazul impotriva lui Fernandez a facut titluri de prima pagina in ultimele saptamani, in conditiile in care Argentina a impus un lockdown mai strict decat majoritatea tarilor pentru combaterea pandemiei. In iulie anul trecut, Fernandez insusi…