Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de protestatari au lovit si au aruncat pietre asupra microbuzului care il transporta pe presedintele argentinian, Alberto Fernandez, sambata intr-o regiune din sudul tarii devastata de incendii, potrivit presei locale. Citește și: Atac fara precedent la Mircea Dinescu: ‘Pușlama…

- Zeci de protestatari au lovit si au aruncat pietre sambata asupra microbuzului care il transporta pe presedintele argentinian, Alberto Fernandez. Furia oamenilor s-a dezlanțuit intr-o regiune din sudul tarii, devastata de incendii, potrivit presei locale, relateaza AFP, citata de Agerpres . Șeful statului…

- Cateva zeci de protestatari au lovit si au aruncat pietre asupra microbuzului care il transporta pe presedintele argentinian, Alberto Fernandez, sambata intr-o regiune din sudul tarii devastata de incendii, potrivit presei locale. In timp ce parasea un centru administrativ din orasul Lago…

- Interviul Prințului Harry impreuna cu soția sa Meghan, acordat in emisiunea lui Oprah Winfrey, a atins audiențe record pentru televiziunea CBS. Aproximativ 17,1 milioane de americani au urmarit interviul de televiziune al lui Oprah Winfrey cu prințul Harry și soția sa Meghan. A fost cea mai mare audiența…

- Peste 1.000 de persoane au participat, duminica, la evenimentele care au marcat Unirea Principatelor și au protestat fața de intarzierea construirii autostrazii A8, Autostrada Unirii. Nervos, unul dintre manifestanți a aruncat cu iaurt spre primarul Mihai Chirica, care a facut baie de mulțime. Cei mai…

- Peste 1.000 de persoane au participat, duminica, la evenimentele care au marcat Unirea Principatelor și au protestat fața de intarzierea construirii autostrazii A8, Autostrada Unirii. Nervos, unul dintre manifestanți a aruncat cu iaurt spre primarul Mihai Chirica, care a facut baie de mulțime. Cei mai…

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a fost vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul rusesc Sputnik V, a confirmat joi un oficial, potrivit agentiei Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget pentru inghețare’…

- FBI investigheaza 37 de persoane in dosarul decesului politistului Brian Sicknick, care a murit la o zi dupa ce a avut o confruntare fizica cu sustinatori ai presedintelui Donald Trump care au intrat pe 6 ianuarie in Capitoliul de la Washington, potrivit New York Times, citat de Reuters.