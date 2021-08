Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PAS, Igor Grosu, a fost ales astazi și a fost propus în funcția de președinte al Parlamentului de la Chișinau. Anunțul a fost facut de catre deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, iar în scurt timp va avea loc și procedura de vot. Sergiu Litvinenco a fost…

- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…

- Maia Sandu a semnat Decretul privind constituirea Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate care va activa pe linga președintele R.Moldova. Din componența comisiei vor face parte 11 persoane. Comisia va fi condusa de avocatul Ion Guzun, vicepreședinte al Consiliului Asociației Obștești…

- Eurodeputații il insarcineaza pe Președintele PE sa solicite Comisiei, in termen de cel mult doua saptamani, „sa iși indeplineasca obligațiile” in temeiul Regulamentului privind statul de drept. Intr-o rezoluție adoptata joi cu 506 voturi pentru, 150 impotriva și 28 abțineri, eurodeputații…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat vineri legea care interzice colaboratorilor organizatiilor calificate drept "extremiste" sa participe la alegeri, o masura denuntata de opozitie care o vede ca pe un mijloc de a o neutraliza inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit France…

- Consiliul National al PNL a decis, duminica, data Congresului partidului in 25 septembrie si a ales comisia pentru organizarea acestui Congres care va fi condusa de Theodor Stolojan. Congresul se va desfasura in data de 25 septembrie la Bucuresti, pe parcursul unei singure zile. Desfasurarea…

- UPDATE Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Consiliul Național al partidului ca intre el și premierul Florin Cițu va exista un „gentlemen’s agreement” in timpul campaniei pentru președinția PNL. Ludovic Orban și-a inceput discursul de la Consiliul Național al PNL spunand ca duminica…