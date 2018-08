Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat cel mai des in Rusia de cand a venit la putere in iarna anului 2017, comenteaza luni portalul Unimedia.

El spune ca plecarile dese ale actualului presedinte moldovean in Rusia vin sa camufleze 'slabiciunile reale pe care le are functia de presedinte, mai ales cand acesta mai este suspectat de aliante conjuncturale cu guvernul' actual. 'Evident, concentrarea pe relatia cu Rusia genereaza un monopol in transferul de imagine catre Partidul Socialist, de care formatiunea proprezidentiala are nevoie la viitorul scrutin',…