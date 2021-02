Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei Romania in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ar avea un efect multiplicator pentru a atrage fonduri suplimentare de la nivel european, in masura in care acest demers ar fi un parteneriat public-privat cu structurile…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, demonstreaza de la zi la zi ca este paralel cu ceea ce inseamna administrație centrala, adica habar nu are de cum se manageriaza un asemenea minister. O dovada extrem de elocventa despre amatorismul sau managerial este ca pana…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca federatia isi doreste ca toate competitiile la nivel de copii si juniori si cele de fotbal amator sa se reia din luna martie si ca in acest scop a solicitat o modificare de protocol medical, care vizeaza testele…

- ”Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania solicita Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului: finalizarea etapei de analiza a cererilor in termen de 2 saptamani, avand in vedere ca in aceasta etapa se verifica incadrarea activitatii economice in codurile…

- Avand in vedere: Lipsa alocarii sumelor necesare finantarii. Initial pentru masura 2 au fost alocati 350 milioane EURO, aceasta suma ajungand pentru aproximativ 3000 de beneficiari. Ulterior, Guvernul a adoptat OUG nr. 199/2000 prin care a crescut bugetul masurii 2 la valoarea de 1,067 miliarde EURO,…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu. Potrivit unui comunicat al Aliantei, in urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR…