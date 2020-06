Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a vorbit despre atacarea `violenta' de catre PSD a legilor justiției:„Presedintele nu a iesit sa spuna in detaliu la ce se refera. Codurile Penale nu au fost modificate. De cate ori face guvernul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa discuția cu premierul Orban, ca legile justiției trebuie reparate, precizand ca Guvernul va veni cu inițiativa legislativa in acest sens. „Am urmarit in spațiul public, a inceput o discuție ciudata in PSD, intre ei, incep sa-și plateasca polițe.…

- "Guvernul va veni cu inițiativa legislativa pentru a repara legile justiției. In saptamanile urmatoare vor fi consultari și se va lucra la proiecte pentru a fi reparate aceste legi ale justiției", a anuntat miercuri presedintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban la Palatul…

- PSD amenința Guvernul Orban cu moțiunea de cenzura de pe vremea starii de urgența, iar daca moțiunea va trece, social-democrații merg pe doua variante: guvern politic sau de uniune naționala, scrie Agerpres. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvand al PSD, Lucian Romașcanu, care spune ca, in mod…

- Intrevederea dintre președintele Klaus Iohannis cu liderii Partidului Național Liberal, de la Vila Lac, a inceput de apromixativ o ora. Intalnirea cu șeful statului are loc in contextul in care Guvernul PNL se pregatește pentru a lua noi masuri de relaxare economica de la 1 iunie, dar și pe fondul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat Guvernul condus de Ludovic Orban ca a creat haos și a spus ca apogeul incompetenței Executivului s-a intamplat in noaptea de joi spre vineri, aproape de miezul nopții, cu 15 minute inainte sa expire starea de urgența. „Apogeul incompetentei acestui…

- Uniunea Salvati Romania depune un nou proiect de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie SIIJ , in conditiile in care proiectul anterior depus a fost respins in Parlament de majoritatea controlata de PSD, iar Guvernul PNL nu pare sa se grabeasca in demersul de…

- PMP va vota in Parlament actul asumat de presedintele Klaus Iohannis pentru ca reprezinta o revenire in fagasul constitutional si pentru ca mareste spectrul parghiilor pe care statul poate sa le foloseasca in vederea rezolvarii crizelor sanitara, economica si sociala, anunța, luni, Eugen Tomac, anunța…