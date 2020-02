Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Eduardt Cozminschi, sustine ca in cel mult doi ani romanii ar putea primi compensatii pentru intarzieri si in transportul feroviar. "Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa implementam acest lucru. In acest sens, avem un grup de lucru initiat cu Ministerul Transporturilor, dar inca suntem la nivel de discutii. Probabil in maximum doi ani de zile", a spus presedintele ANPC, intrebat cand se vor aplica prevederile Regulamentului european care acorda despagubiri pentru calatorii pe calea ferata, asa cum exista in transportul…