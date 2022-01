IPJ Bacau: Buletin de presa - 31.01.2022

BULETIN DE PRESA Prinsi in flagrant delict de politistii din Poduri La data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 08:30, politistii din cadrul Postului de Politie Poduri au depistat in flagrant delict, un barbat de 40 de ani, din judetul Harghita si un tanar de 25 de ani din comuna Palanca, care au taiat ilegal, din padurea… [citeste mai departe]