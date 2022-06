Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat vineri, in statiunea Mamaia, ca odata cu deschiderea Comandamentului Litoral 2022, agentii economici vor fi verificati daca respecta conditiile pentru a avea un sezon estival "in regula", astfel…

- Compania va fi amendata dupa finalizarea pașilor necesari pentru implementarea in legislație a unei directive europene, arata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).Compania aeriana Blue Air a anulat 11.289 zboruri in intervalul 30 aprilie 2021-14 iunie 2022, carora le corespund…

- "Apel matinal" - invitat Horia Constantinescu, președintele ANPC Foto: RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI (14 iunie, ora 8:30) - "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican Realizator: Guvernul pregatește proiectul Ordonanței de urgența care va permite anumite masuri de combatere…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ) anunta ca, in timpul actiunilor de control de mare amploare, comisarii isi vor lasa telefoanele mobile la birou si vor folosi statii de emisie-receptie pentru a comunica. Masura a fost luata „pentru a fi limitate drastic orice posibilitati…

- "Patrunjelul", o operațiune speciala a celor de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost declanșata miercuri in piețele din municipiul Suceava. Este vorba de o acțiune inopinata, coordonata chiar de președintele ANPC, Horia Constantinescu. Reprezentanții ...

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intensifica, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, ca parte a tematicii de control, la nivelul intregii țari,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat modul in care se comercializeaza ouale in Romania, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Au fost intreprinse, intr-o singura zi, 114 acțiuni de control, in toata țara, aplicandu-se, pana la acesta ora, amenzi contravenționale…

- Presedintele RESTO Constanta, Roberto Tortora, care conduce asociatia patronala ce are in componenta zeci de operatori economici, roprietari de restaurante, baruri, cluburi, saloane de evenimente, beach baruri din Constanta si Mamaia, este inginer specializat in productia de echipamente in managementul…