- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susținut și promovat de Niculae Badalau, s-a conformat imediat ultimatumului dat de liderul PSD Marcel Ciolacu și amanat termenul pana la care restaurantele trebuie sa ofere informatii detaliate…

- Speriat de descinderea DNA, constroversatul șef al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, omul susținut și promovat de baronul Niculae Badalau, și-a gasit un susținator obscur și plin ifose, dar ratacit prin turismului romanesc, in persoana lui Calin Ile,…

- Niculae Badalau a fost senator PSD de Giurgiu și ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului in guvernul Viorica Dancila. DNA a confirmat oficial ca pornit acțiunea penala și reținerea pentru 24 de ore impotriva lui Badalau Niculae.

- Fostul senator PSD Niculae Badalau a fost retinut, duminica seara, de DNA, dupa ce a fost intr-un dosar de luare de mita si trafic de influenta, scrie G4Media.ro, citand surse. Astfel, ancheta ar viza un presupus lobby pentru firmele detinute de copiii acestuia. Potrivit G4Media.ro, Badalau a fost dus…

- De la revenirea lui Petre Daea la șefia Ministerului Agriculturii, ora exacta in aceasta instituție, este data de catre doi politicieni din afara ministerului. Ministrul Petre Daea crede ca stapanește Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, dar, in realitate, angajarile sunt controlate politic…

- In aceasta dimineata, Horia Constantinescu, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a postat pe contul sau de socializare un mesaj prin intermediul caruia isi arata sustinerea fata de directorul general al ANPC, Paul Anghel, al carui nume este vehiculat intr un dosar DNA.…

- Pe 11 noiembrie 2022, organizația PSD Giurgiu iși alege conducerea și Niculae Badalau, in prezent vicepreșdinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, vrea sa revina la conducerea filialei giurgiuvene.Acesta a inceput sa-i sune pe mai mulți pimari din județ sa-l susțina, dar…

- Baronul roșu de Giurgiu, Niculae Badalau, cocoțat politic in conducerea Curții de Conturi a Romaniei, este disperat sa revina la butoanele PSD, dar șansele sunt aproape zero. Cioc, cioc! Sunt Badalau și vreau iar in PSD! Pe 11 noiembrie 2022, organizația PSD Giurgiu iși alege conducerea și Niculae Badalau,…