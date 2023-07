Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Horodniceanu, șeful procurorilor din CSM, și-ar fi pus colegii de la Iași sa-i ancheteze pe polițiștii care l-au oprit in trafic, potrivit anchetei. Agenții din Iași care au avut “tupeul” sa-l opreasca in trafic pe Daniel Horodniceanu , șeful procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii…

