Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat la Digi 24 ca reprezentanții Blue Air au afirmat intr-o intalnire cu ANPC ca iau in calcul sa paraseasca piața cu aceasta companie și intenționeaza sa deschida alta. Precizarea vine in contextul in care Blue Air a anunțat, marți, la ora 16.30, ca toate zborurile operate astazi din Romania au fost suspendate. Masura este valabila pana pe 12 septembrie și a dus la haos pe Aeroportul Otopeni. ”Sa ințeleg ca danșii, in secret, au achitat amenda, pentru ca noua ne apare ca nefiind achitata, ci…