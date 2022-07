Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a afirmat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca Blue Air se pregateste sa iasa din piata si amana primirea procesului verbal. ANPC a amendat, saptamana trecuta, compania aeriana cu suma de doua milioane de euro pentru zeci de mii de zboruri anulate, obligand-o sa returneze banii clientilor in maximum zece zile. „Blue Air de mult lua in calcul iesirea de pe piata. Conform deciziei ANPC, ei trebuie sa dea banii inapoi consumatorilor si sa le plateasca despagubiri in termen de 10 zile de la primirea…