- 11 ordine de incetare a practicilor inselatoare din partea bancilor din Romania, semnate de șeful ANPC Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat miercuri ca a semnat 11 ordine de incetare a practicilor inselatoare de catre banci, urmand…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat joi, referindu-se la cresterea politelor RCA, ca piata este libera, dar ca in cazul in care se va stabili ca au existat „intelegeri in spatele usilor inchise”, autoritatile vor face investigatiile…