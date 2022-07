Preşedintele ANAF: Peste 71.000 contribuabili, în situaţia de a li se face sesizări penale Peste 71.000 de contribuabili sunt in prezent in situatia ca ANAF sa le faca sesizari penale pentru ca au retinut, fara sa vireze la bugetul statului, o serie de impozite si contributii, prevazute de ordonanta care a reincriminat, de la 1 martie, astfel de fapte ca fiind penale. In cazul acestora, termenul de gratie de 60 de zile a fost depasit, iar ANAF, ca ultima masura de preventie, va trimite acestor contribuabili notificari cu situatia sumelor datorate la stat, dar si cu instrumentele de esalonare/restructurare pe care le pot accesa, a declarat pentru presedintele Fiscului, Lucian Heius.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 71.000 de contribuabili sunt in prezent in situatia ca ANAF sa le faca sesizari penale pentru ca au retinut, fara sa vireze la bugetul statului, o serie de impozite si contributii, prevazute de ordonanta care a reincriminat, de la 1 martie, astfel de fapte ca fiind penale. Fii la curent…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, atrage atenția ca peste 71.000 de contribuabili sunt in prezent in situatia ca ANAF sa le faca sesizari penale pentru ca au retinut, fara sa vireze la bugetul statului, o serie taxe.

- De la 1 iulie, ANAF anunța ca va incepe controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obținerii averilor fiecarei persoane. Intr-o conferința de presa susținuta vineri, directorul Fiscului, Lucian Heiuș, a declarat ca exista numeroase "exemple de șmecheri care sfideaza…

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat vineri ca inspectorii Fiscului vor demara verificari in baza analizelor de risc care au fgost deja efectuate si in urma carora s-au descoperit sume nedeclarate in vasloare de peste 104 miliarde de lei.

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a anuntat ca un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili este in licitatie. ANAF Mobil ar putea fi disponibila la finalul acestui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu planifica vreo discutie cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru presa rusa purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Unimedia.info și preluat de Agerpres.

- Atacurile ruse continua in mai multe zone din Ucraina. In sud-est, rușii au preluat controlul asupra orașului Rubijne din regiunea Luhansk, iar in Mariupol, situația continua sa fie critica. Azovstal e „aproape de o catastrofa”, spune proprietarul uzinei, care confirma ca sunt peste 1.000 de civili…

- Situația pandemica are inca suișuri și coborașuri in intreaga lume. Acordand prioritate maxima poporului și vieții oamenilor și susținand spiritul responsabil fața de popor, guvernul chinez aplica politica COVID de „dinamica zero”. De peste doi ani, China se numara printre țarile cu cea mai scazuta…