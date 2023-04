UVVG, la lucrările adunării generale FEDE din Milano

Comunicat.Lucrările Adunării Generale FEDE (Fédération Européenne des Ecoles) au avut loc la Milano, în perioada 4-7 aprilie 2023. Delegația UVVG Arad a fost formată din... The post UVVG, la lucrările adunării generale FEDE din Milano appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad… [citeste mai departe]