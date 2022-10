”Partea de legislatie este gestionata de Ministerul de Finante, dar eu si colegii mei din ANAF avem o mare, mare problema pe partea de colectare a TVA. Stiti ca exista un gap foarte mare de TVA in Romania si asta este unul din punctele, din impozitele in care noi vom actiona foarte ferm si acuma, dar si anul viitor. Unul din elementele pe care vom directiona analiza de risc anul viitor va fi tocmai partea de TVA”, a afirmat Lucian Heius marti, la o conferinta organizata de Curs de Guvernare. Heius a precizat ca are o intalnire, marti, cu procurorul sef al Parchetului European, Laura Codruta…