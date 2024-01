Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Marea Britanie au lansat in cursul nopții bombardamente in Yemen, ca raspuns la atacurile rebelilor Houthi asupra transporturilor maritime din Marea Roșie. Președintele american Joe Biden a Biden a anuntat ”succesul” loviturilor americane si britanice și a avertizat ca nu va ezita sa…

- Joe Biden anunta ca a ordonat lovituri in Yemen care au fost efectuate „cu succes”. La operatiune au mai participat - in afara de Regatul Unit - Australia, Canada, Olanda si Bahrain. Peste 12 tinte au fost lovite, potrivit CNN, citat de news.ro.Presedintele american Joe Biden a anuntat ca a ordonat,…

- Marea Britanie și Statele Unite se pregatesc sa acționeze impotriva gruparii Houthi din Yemen pentru a proteja navigația in Marea Roșie, au afirmat surse apropiate situației, citate de Telegraph.

- Zece rebeli houthi din Yemen au fost ucisi duminica in urma atacului elicopterelor marinei americane, care le-au scufundat mai multe ambarcatiuni in Marea Rosie. Rebelii incercasera sa ia cu asalt o nava-container daneza in zona. Cifra a fost confirmat duminica de un purtator de cuvant al rebelilor.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 24 decembrie, ora 00:30: Iranul neaga orice implicare in atacurile rebelilor houthi din Marea RosieIranul a respins sambata acuzatiile SUA de implicare in recentele atacuri ale rebelilor…

- Gruparea rebela Houthi a atacat vineri doua nave in stramtoarea Bab al-Mandab, potrivit unui oficial american din domeniul apararii. Acesta a subliniat amenințarea la adresa navelor din rutele de navigație care sunt vizate de Houthi. Gruparea rebela Houthi din Yemen a atacat vineri doua nave sub pavilion…

- Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu, a afirmat despre marinarul roman aflat la bordul navei capturate de catre militiile Houthi in Yemen ca are 29 de ani, este electrician si a fost contact sa mearga pe aceasta nava printr-o firma din Bulgaria.

- In echipajul navei civile Galaxy Leader, care a fost capturata in Marea Roșie la finalul saptamanii trecute, s-ar afla și marinari romani, anunța agențiile occidentale de presa. Atacatorii sunt rebeli de etnie houthi din Yemen. Gruparea houthi din Yemen este susținuta de Iran și de gruparea terorista…