Președintele american Joe Biden va susține o declarație despre criza ucraineană Președintele Statelor Unite va susține marți seara, dupa ora 20.30, ora Romaniei, o declarație despre tensiunile din jurul Ucrainei. Este de așteptat ca liderul de la Casa Alba sa anunțe sancțiunile decise de SUA in urma ordinul președintelui Vladimir Putin de a desfașura trupe rusești in doua zone separatiste ale Ucrainei, a caror independența a fost recunoscuta luni de Moscova, relateaza agențiile de presa internaționale. Camera superioara a parlamentului Rusiei a votat in unanimitate in aceasta dupa-amiaza pentru aprobarea cererii lui Putin de a desfașura forțele armate ale Rusiei in strainatate.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

