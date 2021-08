Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, considera ca nu ar fi "rational" ca armata americana sa continue sa se concentreze pe Afganistan in conditiile in care retelele teroriste islamiste sunt active si in alte...

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca este gata sa mentina fortele americane la Kabul si dupa 31 august, daca toti cetatenii americani care se afla inca in tara nu sunt evacuati pana atunci, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat miercuri de canalul ABC, relateaza AFP. In cadrul…

- Presedintele american, Joe Biden, a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza DPA si EFE, citeaza Agerpres.

- Joe Biden se adreseaza, in aceasta seara, de la Casa Alba, americanilor, pe tema situației din Afganistan, care a revenit in mainile talibanilor dupa 20 de ani. Joe Biden a pastrat tacerea pana acum in fata celei mai grave crize de la alegerea sa.

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat un ajutor de pana la 100 de milioane de dolari, dintr-un fond de urgenta, pentru acoperirea nevoilor ”neasteptate” ale refugiatilor, legate de situatia din Afganistan, inclusiv pentru aplicantii afgani de vize de imigratie speciale, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-ar fi propus omologului sau american Joe Biden, la summitul lor din 16 iunie de la Geneva, coordonarea actiunilor dintre Moscova si Washington pe directia afgana, cu posibilitatea utilizarii bazelor rusesti din Tadjikistan si Kargazstan in scopuri concrete, relateaza…

- La o zi dupa ce presedintele SUA Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin au purtat discutii la Geneva, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca summitul a fost pozitiv in general. Totodata Peskov a spus ca Moscova urmareste indeaproape situatia Ucrainei. „Este un lucru…