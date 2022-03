Preşedintele american Joe Biden nu va vizita şi Ucraina în cadrul deplasării în Europa Casa Alba a dezmintit duminica speculatiile privind o posibila vizita a presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul turneului in Europa din urmatoarele zile, transmite dpa.“Deplasarea se va concentra pe continuarea strangerii randurilor intregii lumi in sprijinul poporului ucrainean si impotriva invaziei lui Putin in Ucraina, dar nu exista planuri de calatorie in Ucraina”, a scris pe Twitter secretara de presa a presedintiei americane, Jen Psaki. In presa din SUA s-a speculat si ca Biden ar putea vizita Polonia dupa etapa de la Bruxelles. Psaki a comunicat ca alte detalii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

