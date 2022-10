Cel mai in varsta presedinte ales vreodata in Statele Unite, Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, susține ca vrea sa candideze pentru un al doilea mandat in 2024, transmite AFP. Deocamdata, insa, decizia nu este, insa, oficiala. „Nu am luat inca decizia oficial, dar aceasta este intentia mea; intentia mea de a candida din nou si avem timp sa luam aceasta decizie”, a declarat Biden pentru canalul MSNBC. Joe Biden va aniversa 80 de ani pe 20 noiembrie, iar la inceputul unui posibil al doilea mandat ar urma sa aiba 82 de ani. Presedintele Biden si partidul sau se pregatesc sa treaca…