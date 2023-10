Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate in urma atacului Hamas din 7 octombrie, a anuntat secretarul american de stat Antony Blinken. „Presedintele va reafirma solidaritatea Statelor Unite cu Israelul si angajamentul nostru neclintit fata de securitatea sa„, a spus…

- Presedintele american Joe Biden se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate in urma atacului Hamas din 7 octombrie, a anuntat secretarul american de stat Antony Blinken, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Avionul secretarului de Stat al Apararii, Lloyd Austin, a aterizat, vineri, in Israel, anunța Sky News. Vizita lui Austin vine dupa ce secretarul SUA, Antony Blinken, a vizitat țara aflata in conflict cu Hamas și a garantat suportul Statelor Unite.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a aratat secretarului de stat american Anthony Blinken, aflat in vizita in Israel, „fotografii oribile cu bebelusi ucisi si arsi de monstrii Hamas” sambata, cand a avut loc atacul sangeros al miscarii palestiniene, a declarat biroul sau, relateaza AFP. „Lumea…

- Presedintele american Joe Biden a descris atacurile Hamas in Israel drept ''cea mai letala zi pentru Israel de la Holocaust'', cu prilejul unei mese rotunde cu reprezentanti ai comunitatii evreiesti de la Washington de miercuri, relateaza DPA.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a denuntat marti Hamas si a subliniat sprijinul Statelor Unite pentru Israel, care deplange moartea a peste 1.000 de persoane, printre care cel putin 14 americani, in urma unui atac surpriza lansat de gruparea militanta palestiniana.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, urmeaza sa efectueze joi o vizita in Israel, in semn de solidaritate, in urma atacului fara precedent al miscarii islamiste palestiniene Hamas, anunta marti Departamentul de Stat, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Presedintele american Joe Biden a dispus un "sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP. "Presedintele a ordonat un sprijin suplimentar pentru Israel…