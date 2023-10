Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biden a subliniat faptul ca Israelul are dreptul de a se apara si a spus ca sprijinul Americii pentru Israel este de neclintit, dupa atacul militantilor palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Biden a spus ca va ramane personal in legatura cu premierul israelian. Alocutiunea liderului…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a afirmat sambata angajamentul Statelor Unite de a sustine Israelul in urma atacului masiv lansat asupra sa de miscarea islamista palestiniana Hamas.

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca muncitorii grupați in „United Auto Workers” ar trebui sa primeasca marirea salariala de 40% pe care o solicita sindicatul, in timp ce s-a alaturat protestului desfașurat de angajații din industria auto din statul american Michiga, devenind primul…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi lui Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio „alternativa” pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului acordat Ucrainei,…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat la receptia pentru liderii de stat oferita de Presedintele SUA, Joe Biden si de Prima Doamna Jill Biden, cu ocazia Adunarii Generale a ONU.Presedintele Klaus Iohannis a postat o fotografie pe X cu mesajul: ”participarea la receptia…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a fost testata pozitiv pentru COVID-19, potrivit unui anunț facut de Casa Alba. Aceasta dezvaluire vine la doar cateva zile inainte ca Președintele Joe Biden sa calatoreasca la un summit G20 in India. Cum se simt Joe Biden și Prima Doamna a SUA…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a fost testata pozitiv la COVID-19, a anuntat Casa Alba, precizand ca, in ce il priveste, presedintele Joe Biden a fost testat negativ, potrivit, preluata de Agerpres.

- Sprijinul neclintit al Statelor Unite se indreapta catre președintele demis din Niger, Mohamed Bazoum, informeaza Rador.Bazoum a fost inlaturat intr-o lovitura de stat in aceasta saptamana condusa de generalul Abdourahmane Tchiani, cunoscut și sub numele de Omar Tchiani, șeful unitații de garda prezidențiala.…