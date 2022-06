Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania. Biden a declarat ca summitul liderilor NATO…

- Statele Unite iși vor spori prezența militara in Europa, a declarat președintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anunțate este și prezența a unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, le-a urat vineri sefilor de state aliate de pe Flancul Estic al NATO, reuniti la Bucuresti in Formatul B9, un "summit de succes". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a semnat un decret prin care a instalat stare de uregența in sectorul energetic. Decizia este legata de insuficiența aprovizionarii cu energie electrica, anunța Casa Alba.

- Kathleen Ann Kavalec a fost nominalizata de Joe Biden ca ambasador extraordinar și plenipotențiar in Romania, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit stiri.tvr.ro. Kathleen Ann Kavalec a lucrat ca ofițer pentru afaceri culturale la Ambasada SUA din București, a fost consilier politic la Ambasada SUA din…

- "Acțiunile lui Putin sunt absolut groaznice. Cred ca e un criminal. (...) Nu se poate tolera așa ceva intr-o lume civilizata", a declarat, la TVR, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania in perioada 2019-ianuarie 2021, Adrian Zuckerman.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva Iasi", medicul Florin Rosu, afirma ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Potrivit acestuia, boala nu se transmite usor si poate fi prevenita prin vaccinarea…

- Sorin Ovidiu Vintu profeteaza ca Rusia are doua scenarii: fie lanseaza bomba atomica, fie iși va relua supremația, cu acordul Americii, asupra tuturor țarilor din Europa de Est, inclusiv Romania. Sorin Ovidiu Vintu ( SOV ), de cand a ieșit din inchisoare, a devenit un personaj foarte activ pe pagina…