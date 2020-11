Stiri pe aceeasi tema

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Rusia și China invidiaza SUA din cauza puterii sale militare. El a exprimat aceasta opinie in cadrul unui discurs in Wisconsin, transmite RIA Novosti. "Noi ii depașim pe toți in lume dupa puterea militara. Rusia, China toți ceilalți, ne invidiaza", a…

- Presedintele SUA Donald Trump a transmis un mesaj video de la Casa Alba, acolo unde se recupereaza dupa infectarea cu coronavirus, in care revine la retorica impotriva Chinei cu un mesaj agresiv. „China va plati un pret mare pentru ceea ce a facut acestei tari si ceea ce a facut lumii”, a subliniat…

- Donald Trump, aflat la tratament pentru COVID-19 in spital, a publicat un video pe Twitter in care explica faptul ca se simțea rau la venirea in spital, ieri, dar acum este mult mai bine. Președintele american s-a filmat in apartamentul prezidențial din spital. Deși nu arata foarte bine, a spus ca „in…

- Presedintele american Donald Trump a dus relatiile intre China si SUA la cel mai scazut nivel, dar Joe Biden s-ar putea dovedi o nuca mai tare si o provocare mai complexa, potrivit analistilor chinezi, relateaza New York Times.

- Cancelarul german Angela Merkel va purta discutii luni cu presedintele chinez Xi Jinping in cadrul convorbirilor la nivel inalt intre Beijing si Uniunea Europeana, relateaza dpa. Din partea Uniunii Europene (UE) la videoconferinta vor participa presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen si…

- Uniunea Europeana și-a exprimat luni „îngrijorarea grava” și „regretul” fața de angajamentul Belgradului de a-și muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa reluarea negocierilor dure la Bruxelles pe dialogul Serbia-Kosovo, potrivit AFP.Președintele sârb…

- Guvernul de la Beijing a revizuit regulile referitoare la exporturile de tehnologie, ceea ce inseamna ca vanzarea de catre grupul ByteDance a operatiunilor TikTok din Statele Unite ar putea avea nevoie de aprobarea autoritatilor din China, relateaza Reuters, conform news.ro.Presedintele american…