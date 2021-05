Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie…

- Barbatul care a ucis cinci persoane in statul american Carolina de Sud si apoi s-a sinucis, joi dimineata, a fost identificat drept fostul jucator NFL Phillip Adams, au declarat surse la curent cu ancheta, citate de presa internationala.

- Președintele organizației județene a Partidului Verde, Dan Acibotarița, a remis presei obișnuitul comunicat de duminica in care a elogiat prestația activiștilor de mediu suceveni care ”au facut lucruri marețe pentru a opri furtul de lemn din Romania”. Prezentam comunicatul integral: ”Partidul Verde…

- In interviul exploziv cu Oprah Winfrey, ducele și ducesa de Sussex au dezvaluit ca – dupa ce au parasit familia regala – magnatul media american Tyler Perry le-a asigurat o casa și paza in California, in 2020. Cine este Tyler Perry? In varsta de 51 de ani, Tyler Perry este... The post Mogulul american…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, trece in revista amendamentele propuse de social democrația la legea bugetului de stat pe 2021 aratand ca prin acestea PSD incearca sa indrepte ” raul pe care cei de la PNL-USR-PLUS-UDMR vor sa-l faca intregii societați romanești”. Iata…

- Președintele american Joe Biden a promis "consecințe" pentru China pentru presupusele incalcari ale drepturilor omului. Declarația a fost facuta de liderul american in timpul unei intrevederi cu alegatorii, transmite RIA Novosti. Intrebat daca vor fi luate masuri impotriva RPC pentru aceste acțiuni,…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Am petrecut doua…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in virsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…