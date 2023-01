Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins luni contestația fostului baron PSD Niculae Badalau fața de masura arestului preventiv in dosarul sau de corupție, potrivit minutei de ședința. Minuta Curții de Apel: INCH. 637/CO-CP/ In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 205 C.pr.pen.…

- O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat…

- Deputații au votat, miercuri, un proiect de lege prin care se permite accesul in bazele sportive ale unitatilor si institutiilor de invatamant, gratuit sau cu plata, in afara orarului scolar. „Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata, comunitatilor locale,…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, foarte aproape de granița cu Ucraina și Romania, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care…

- Social-democratii au depus, luni, catre Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, o solicitare pentru declansarea procedurii de revocare din functia de membru si vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, suspectat de catre DNA de dare de mita, deoarece nu a…

- O racheta cazuta joi, in comuna Lungești din județul Valcea, a provocat panica in randul localnicilor. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, care au stabilit, ca este vorba despre un dispozitiv antigrindina. La data de 17 noiembrie a.c., in jurul orei 10.05, Dispeceratul Inspectoratului…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce a descoperit ca avocata Cameliei Bogdan in procesul pierdut la CEDO a fost judecatoarea Lucia Zaharia de la Curtea de Apel București. Mai mult, un birou al Curții de Apel a fost folosit drept adresa de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza mai multe zone din Moldova, Transilvania si Dobrogea, in ora urmatoare. Conform prognozei de specialitate, se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri,…