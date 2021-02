Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris vineri, pe Facebook, ca exista solutii pe termen scurt pentru rezolvarea problemelor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) amintind, in context, ca a fost adoptata o Ordonanta care permite utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale…

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune a anuntat joi seara dizolvarea adunarii nationale si organizarea de alegeri anticipate, relateaza Reuters si AFP preluat de agerpres. "Am decis sa dizolv Adunarea populara nationala si sa organizez alegeri pentru a construi o noua institutie", a declarat…

- Guvernul va trebui sa gaseasca, pe termen scurt, o modalitate pentru proiecte in parteneriat public-privat privind constructia sau modernizarea spitalelor, avand in vedere ca acestea nu se pot realiza "peste noapte" din fonduri europene, a declarat, luni, premierul Florin Citu. "Nu poti…

- Guvernul a adoptat, prin memorandum, constituirea unui grup de lucru interministerial in vederea operationalizarii intr-un termen "foarte scurt" a Centrului Cyber al UE de la Bucuresti, a anuntat, miercuri, vicepremierul Dan Barna. "S-a decis constituirea unui grup de lucru interministerial la Ministerul…

- Agentia nationala de presa a Sloveniei STA, calificata drept "o rusine nationala" de premierul sloven, isi va recapata subventiile, a anuntat joi guvernul sloven, in urma unor atentionari din partea Bruxellesului, informeaza AFP. "Am autorizat plata" catre STA, finantata cu doua milioane de euro pe…

- SCM Timisoara a intrat in randul echipelor locale care s-au apucat de treaba in 2021. Desi a trecut prin transformari negative inaintea pandemiei, clubul banatean are nu mai putin de opt jucatori selectionati la reprezentativa tarii, astfel ca reunirea de azi a fost in efectiv mai redus, in Ronat. Din…

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dancu, a declarat luni, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis, cum ca nu a decis cine sa fie candidatul pentru funcția de premier, ca Guvernul de uniune naționala, propunerea PSD, nu este exclusa. Vasile Dancu a declarat,…

- Deputatul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru functia de premier, a vorbit luni la Adevarul Livedespre variantele de guvern pe care le-au inaintat social-democratii presedintelui Klaus Iohannis, gestionarea pandemiei si masurile care ar trebui luate in urmatoarea perioada.