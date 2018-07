Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat marti ca se va intalni in curand cu secretarul de stat american, Mike Pompeo, informeaza Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a confirmat ca Pompeo va face o vizita in Mexic pe 13 iulie. Lopez Obrador a sustinut…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat luni ca i-a propus presedintelui american, Donald Trump, în cursul unei discutii telefonice, "sa reduca migratia" si sa "îmbunatateasca securitatea".

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat luni ca i-a propus presedintelui american, Donald Trump, in cursul unei discutii telefonice, "sa reduca migratia" si sa "imbunatateasca securitatea", relateaza AFP. "Am primit un apel telefonic de la Donald Trump si am vorbit timp…

- Președintele american Donald Trump l-a felicitat pe Andres Manuel Lopez Obrador, care conform unei numaratori rapide a autoritaților electorale mexicane a caștigat scrutinul prezidențial din Mexic, informeaza The Associated Press, conform mediafax.

- Noul presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost felicitat de omologul sau american Donald Trump si de premierul canadian Justin Trudeau, dupa victoria clara obtinuta de candidatul de stanga in scrutinul desfasurat duminica, relateaza AFP. 'Felicitari lui Andres Manuel Lopez Obrador…

- Cu putin inainte de summitul NATO de luna viitoare, presedintele american Donald Trump a cerut din nou Canadei si altor membri ai Aliantei Nord-Atlantice sa-si sporeasca cheltuielile de aparare, informeaza sambata AFP, preluata de Agerpres. Intr-o scrisoare adresata premierului canadian Justin…

- Cu putin inainte de summitul NATO de luna viitoare, presedintele american Donald Trump a cerut din nou Canadei si altor membri ai Aliantei Nord-Atlantice sa-si sporeasca cheltuielile de aparare, informeaza sambata AFP. Intr-o scrisoare adresata premierului canadian Justin Trudeau si datata…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari joi ca s-a referit la grupurile infractionale cand a folosit termenul de "animale" referitor la unii imigranti ilegali, atragandu-si reprosuri din partea Mexicului si in social media, relateaza vineri agentia Reuters. Trump a facut controversatele remarci…