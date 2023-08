Stiri pe aceeasi tema

- 01:10 Liderul american Joe Biden a afirmat și el, raspunzand unei intrebari, ca cel mai probabil liderul rus Vladimir Putin are legatura cu moartea lui Prigojin.Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși…

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters, citat de Agerpres.El a vorbit la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit vineri la Sankt Petersburg cu…

- Președintele israelian Isaac Herzog le-a spus parlamentarilor americani miercuri (19 iulie) ca cea mai mare provocare pe care SUA și Israelul o confrunta in prezent impreuna ar putea fi programul nuclear al Iranului, potrivit Reuters. „Iranul construiește capacitați nucleare care reprezinta o amenințare…

- Tarile G7 s-au angajat miercuri sa acorde un sprijin militar ”pe termen lung” Ucrainei pentru a o ajuta sa lupte impotriva Rusiei, dar si pentru a descuraja Moscova de orice atac viitor impotriva statului vecin, informeaza AFP. „Vom lucra impreuna cu Ucraina la angajamente de securitate specifice si…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Silvio Berlusconi "prieten adevarat" si "politician de exceptie", intr-un omagiu catre fostul premier italian, decedat luni la varsta de 86 de ani, relateaza Reuters si AFP.

